Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным, двум из них - посмертно

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" майору Ярославу Мельнику. Он вместе с личным составом подчиненной зенитной ракетной батареи продемонстрировал военное мастерство и успешную ликвидацию воздушных целей оккупантов. Так, бойцы ВСУ уничтожили российский вертолет, крылатую ракету, несколько самолетов и беспилотников во время выполнения боевых задач у населенного пункта Балаклея в Харьковской области.

Подполковник Дмитрий Шумаков также получил высшую награду от президента. Под его командованием зенитный ракетный дивизион успешно выполняет боевые задачи по прикрытию Днепра и Днепропетровской области. Дивизион во время воздушных боев уничтожил 22 вражеские крылатые ракеты.

Также Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" жене Героя Украины подполковника Эдуарда Вагоровского. Он погиб во время выполнения задания на Миг-29, выводя авиацию из-под ракетного удара. Замыкая группу, военный выполнял демонстрационные действия, чем обеспечил другим самолетам возможность подняться в воздух.

Орден также передали и родным Героя Украины майора Дмитрия Коломийца, который погиб, выполняя задание на самолете Л-39. Во время вывода группы из-под ракетного удара россиян на аэродроме в Озерном Житомирской области военный отвлек на себя огонь авиации врага. Пропуская боевую группу, Коломиец был сбит самолетом оккупантов.

"Я уверен, что наступит день, когда мы сможем сказать, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из самых современных и технологичных", - сказал президент.