Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим, двом з них - посмертно

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" майору Ярославу Мельнику. Він разом з особовим складом підпорядкованої зенітної ракетної батареї продемонстрував військову майстерність та успішну ліквідацію повітряних цілей окупантів. Так, бійці ЗСУ знищили російський гелікоптер, крилату ракету, кілька літаків та безпілотників під час виконання бойових завдань біля населеного пункту Балаклія в Харківській області.

Підполковник Дмитро Шумаков також отримав найвищу нагороду від президента. Під його командуванням зенітний ракетний дивізіон успішно виконує бойові завдання щодо прикриття Дніпра та Дніпропетровської області. Дивізіон під час повітряних боїв знищив 22 ворожі крилаті ракети.

Також Зеленський вручив орден "Золота Зірка" дружині Героя України підполковника Едуарда Вагоровського. Він загинув під час виконання завдання на МіГ-29, виводячи авіацію з-під ракетного удару. Замикаючи групу, військовий виконував демонстраційні дії, чим забезпечив іншим літакам можливість піднятися в повітря.

Орден також передали і рідним Героя України майора Дмитра Коломійця, що загинув, виконуючи завдання на літаку Л-39. Під час виведення групи з-під ракетного удару росіян на аеродромі в Озерному Житомирської області військовий відволік на себе вогонь авіації ворога. Пропускаючи бойову групу, Коломієць був збитий літаком окупантів.

"Я впевнений, що настане день, коли ми зможемо сказати, що Повітряні сили Збройних Сил України стали не тільки одними з найбільш боєздатних у світі, а й одними з найсучасніших і найтехнологічніших", - сказав президент.