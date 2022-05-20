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Уничтожил 20 танков РФ и сотни оккупантов. Зеленский присвоил погибшему пилоту звание Героя Украины

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Киев, Пятница 20 мая 2022 20:13
Уничтожил 20 танков РФ и сотни оккупантов. Зеленский присвоил погибшему пилоту звание Героя Украины Фото: Похороны Сергея Пархоменко (novynarnia.com)
Автор: Антон Федорцив

Капитана Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Пархоменко президент Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.

Командир авиационного звена 299-й бригады тактической авиации удостоился высшей государственной награды. 18 мая он был похоронен в Виннице.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пархоменко Сергею Игоревичу – капитану (посмертно)", – говорится в указе.

25-летний пилот совершил 38 боевых вылета в сложных условиях полномасштабной войны с РФ. Капитан Пархоменко уничтожил свыше 20 вражеских танков, более 50 бронированных машин, 55 единиц транспорта, 20 цистерн с горючим, а также несколько сотен оккупантов.

К слову, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно полковнику Бедзаю.

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