Зеленский учредил новую награду за оборону Украины: как она выглядит

Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "За оборону Украины". Ее смогут получить как военные, так и гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский подписал соответствующий указ №559/2022 в пятницу, 5 августа.

Награду будут вручать военным и гражданским, которые внесли весомый вклад в укрепление обороны Украины, а именно:

военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, добровольцам;

представителям органов исполнительной власти и местного самоуправления;

рабочим предприятий и организаций;

волонтерам;

иностранцам.

Знак отличия имеет форму медали. На лицевой стороне будет изображен герб Украины на фоне креста из четырех скрещенных мечей. На обратной стороне надпись "За оборону Украины".

Фото: президент учредил награду "За оборону Украины" (president.gov.ua)