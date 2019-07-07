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Зеленский присвоил имя 36 бригаде морской пехоты

Новости » Политика    07.07.2019 - 11:29
Зеленский присвоил имя 36 бригаде морской пехоты
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Бригада будет носить имя контр-адмирала Белинского

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты почетное имя контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Так, Зеленский присвоил почетное наименование 36-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отныне 36-я бригада будет носить имя контр-адмирала Михаила Белинского.

"Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского", - говорится в указе президента.

Напомним, ранее в ходе мероприятий по случаю начала учений Sea Breeze 2019 в Одесской области президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и канадской сторон для обсуждения конкретных вопросов сотрудничества в оборонной сфере. По словам Зеленского, сегодня состоится встреча министра обороны Степана Полторака с его канадскими коллегами.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 7 июля, Зеленский осуществит рабочий визит в Одесскую и Луганскую области. В Луганской области Зеленский с президентом Европейского совета Дональдом Туском планирует посетить Станицу Луганскую.

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