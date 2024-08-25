ЗСУ просунулись в Курській області та взяли під контроль ще два населені пункти, - Зеленський

Військові Збройних сил України просунулись в Курській області. Ба більше українські захисники взяли під контроль ще два населених пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Є просування наших в Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще 2 населені пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту", - повідомив президент.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що вже кілька тижнів, як в Курській області тривають бої.

Тим часом, як Україна організовує гуманітарні коридори для росіян, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, російські військові завдають ударів з танків, ствольної артилерії та мінометів, а також скидають КАБи на власні населені пункти в Курській області.

Водночас Зеленський сьогодні зазначив, що операція Збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.