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ЗСУ просунулись в Курській області та взяли під контроль ще два населені пункти, - Зеленський

Курська область, Неділя 25 серпня 2024 21:46
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ЗСУ просунулись в Курській області та взяли під контроль ще два населені пункти, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України просунулись в Курській області. Ба більше українські захисники взяли під контроль ще два населених пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є просування наших в Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще 2 населені пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту", - повідомив президент.

Водночас глава держави зазначив, що українські військові поповнили обмінний фонд.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що вже кілька тижнів, як в Курській області тривають бої.

Тим часом, як Україна організовує гуманітарні коридори для росіян, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, російські військові завдають ударів з танків, ствольної артилерії та мінометів, а також скидають КАБи на власні населені пункти в Курській області.

Водночас Зеленський сьогодні зазначив, що операція Збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

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