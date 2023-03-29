Зеленський припустив, що зміна політичних сил у США може послабити допомогу Україні

Він зазначив, що успіх України на полі бою залежить від військової допомоги від США та Європи. Зеленський стурбований, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни.

"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - сказав глава держави.

Заяви республіканців

Варто зазначити, що колишній лідер США Дональд Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу. Він навіть заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

Крім того, конкурент Трампа від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і заявив, що вона не є пріоритетом національної безпеки США.

Пізніше він відмовився від своїх слів після критики серед республіканців.

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