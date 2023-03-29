Зеленский предположил, что смена политических сил в США может ослабить помощь Украине

Он отметил, что успех Украины на поле боя зависит от военной помощи от США и Европы. Зеленский обеспокоен тем, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на ход войны.

"Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", - сказал глава государства.

Заявления республиканцев

Стоит отметить, что бывший лидер США Дональд Трамп, уже заявивший о намерении баллотироваться в президенты, сомневается, стоит ли продолжать оказывать Украине военную помощь. Он даже заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

Кроме того, конкурент Трампа от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал войну в Украине "территориальным спором" и заявил, что она не является приоритетом национальной безопасности США.

Позже он отказался от своих слов после критики среди республиканцев.

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