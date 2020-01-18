Зеленский не принял отставку Гончарука, а Рада нашла замену Яременко: новости за 17 января

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, Рада избрала нового главу комитета иностранных дел, в Карпатах остановился подъемник с туристами. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 17 января, - в материале РБК-Украина.

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком по заявлению премьера об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. "Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - заявил Зеленский.

Ранее Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

Рада избрала нового главу комитета иностранных дел вместо Яременко

Верховная рада Украины избрала нового главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо действующего Богдана Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Рада 317 голосами поддержала назначение Александра Мережко на пост главы комитета. Отметим, ранее Мережко был членом комитета по вопросам правовой политики.

Лавров: саммит в Париже подтвердил право ОРДЛО на "языковое самоопределение"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормандский саммит в Париже 9 декабря 2019 подтвердил право оккупированного Донбасса на "языковое самоопределение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление российским СМИ.

По его словам, урегулирование ситуации на Донбассе связано, в том числе, и с языковым вопросом.

В Карпатах остановился подъемник с туристами

Во Львовской области вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Информация о происшествии поступила в ГСЧС в 17:00. В момент инцидента на подъемнике находились 32 человека.

По состоянию на 19:40 все туристы были эвакуированы.

Огромные штрафы и до 7 лет тюрьмы: в Украине представили закон о дезинформации

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии. РБК-Украина разбиралось, что предлагается в новом законопроекте и как власти хотят наказывать СМИ за фейки.

Михаилу Жванецкому диагностировали рак: врачи дали прогноз

Михаил Жванецкий болен раком. О диагнозе знаменитый сатирик узнал еще до Нового года, после чего отправился на родину в Одессу, а сразу по возвращении его отправили в больницу. Об этом сообщают росСМИ.

85-летний народный артист Украины был госпитализирован в больницу Управления делами президента, для того чтобы незамедлительно начать лечение.

Купание на Крещение: в ПЦУ сделали заявление

Крещение Господне празднуют 19 января и в этот день традиционно устраивают купания в проруби, которые символизируют очищение от грехов. Обычай имеет давнюю историю. Однако в Православной церкви Украины заявили, что на самом деле омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов, назвав это мифом.

Кроме того, священнослужители отметили, что нет никакого церковного предписания для совершения такого действия в один из двунадесятых праздников - Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, который еще называется Богоявлением.