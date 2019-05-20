ru
ua

Зеленский принес присягу президента Украины


Текст присяги утвержден Конституцией

Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Принесение присяги состоялось во время торжественного заседания Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украины.

Новоизбранный президент Украины положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины:

"Я, Владимир Зеленьский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Фото: урочисте засідання парламенту 20 травня (РБК-Україна)

Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского идет 20 мая во время торжественного заседания Верховной рады.

Отметим, очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. Во время голосования 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей. По результатам повторного голосования 21 апреля Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, от нового президента Украины украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов (39,1%).

Парубий подписал "языковой закон" Геращенко уходит из "минской группы"
Читать все новости