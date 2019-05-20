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Зеленський склав присягу президента України


Текст присяги затверджений Конституцією

Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації склав присягу на вірність Україні. Складання присяги відбулося під час урочистого засідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-України.

Новобраний президент України поклав руку на Пересопницьке Євангеліє і зачитав текст присяги, затверджений статтєю 104 Конституції України:

"Я, Володимир Зеленьский, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Фото: урочисте засідання парламенту 20 травня (РБК-Україна)

Нагадаємо, церемонія інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбувається 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

Відзначимо, чергові вибори президента України у 2019 році проходили у два тури. Під час голосування 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,24%. До другого туру разом з Зеленським вийшов президент України Петро Порошенко, який посів друге місце з підтримкою 15,95% виборців. За результатами повторного голосування 21 квітня Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, тоді як за Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.

Як свідчать дані опитування КМІС, від нового президента України українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів (39,1%).

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