ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали главные ожидания от нового президента в первые 100 дней

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 15:24
Украинцы назвали главные ожидания от нового президента в первые 100 дней
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Опрос проводился за неделю до второго тура выборов

От президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней", ответы респондентов распределились следующим образом (не более трех ответов):

  • Снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%;
  • Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 35,5%;
  • Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 32,4%;
  • Начать переговоры с Россией - 23,3%;
  • Снизить зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
  • Начать переговоры с ЕС и США в отношении Донбасса и Крыма - 16,4%;
  • Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,4%;
  • Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 8%;
  • Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 5,5%;
  • Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 5,2%;
  • Арестовать российские активы в Украине - 4,6%;
  • Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,2%;
  • Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,3%
  • Начать переговоры о вступлении в НАТО - 2,8%

Украинцы назвали главные ожидания от нового президента в первые 100 дней

Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Отметим, данные опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, показывают, что в втором туре выборов 2019 за Владимира Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, за действующего президента Петра Порошенко - 17,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине избиратели Владимира Зеленского прежде всего демонстрируют свой протест против ситуации, сложившейся в стране.

Зеленский во втором туре получит голоса избирателей Тимошенко и Бойко Почти 70% украинцев хотят видеть дебаты между Зеленским и Порошенко
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский КМИСопросвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь