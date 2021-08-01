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Зеленский примет участие в презентации концепции празднования 30-летия независимости

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 14:22
Зеленский примет участие в презентации концепции празднования 30-летия независимости Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Презентация концепции празднования Дня Независимости Украины состоится на форуме "Украина 30". Участие примет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская", - говорится в сообщении.

Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины происходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.

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Владимир Зеленский День независимости Украины
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