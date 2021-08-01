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Зеленський візьме участь у презентації концепції святкування 30-річчя незалежності

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 14:22
Зеленський візьме участь у презентації концепції святкування 30-річчя незалежності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Презентація концепції святкування Дня Незалежності України відбудеться на форумі "Україна 30". Участь візьме президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму "Україна 30" відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, у якій візьмуть участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

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Володимир Зеленський День независимости Украины
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