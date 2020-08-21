В случае референдума независимость поддержали бы почти 85% украинцев

Фото: Марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сторонники независимости преобладают во всех регионах Украины

Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали 67,7% граждан. Против акта о независимости - 12,5%, не принимали бы участия - 9,5%, затрудняются с ответом - 10,3% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Таким образом референдум был бы безусловно выигранный сторонниками независимости: голоса на нем распределились бы 84,4% - за и 15,6% - против.

Поддержка независимости на условном референдуме является самой популярной опцией во всех регионах, возрастных группах и среди сторонников всех крупных политических партий.

В то же время ответы респондентов почти зеркально разделились по вопросу о том, чего было больше за годы существования независимой Украины: позитивного или негативного. Примерно четверть опрошенных (24,9%) считают, что больше было позитива. Также четверть (26,1%) убеждены в том, что негатива было больше. Наибольшая доля (41,6%) считают, что за годы независимости было примерно столько же положительного, сколько и отрицательного.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце мая 2020 года половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР.

Отметим, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.