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Зеленский сегодня отправится в Канаду с рабочим визитом

Новости » Политика    01.07.2019 - 11:55
Зеленский сегодня отправится в Канаду с рабочим визитом
Фото:: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Визит президента в Канаду пройдет с 1 по 3 июля

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится в Канаду с рабочим визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента

В ходе визита глава государства в Торонто примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Также президент проведет встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой Министерства иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента, а также представителями деловых кругов.

Кроме того, у президента запранирована встреча с украинской общиной Канады.

Отметим, рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского пройдет с 1 по 3 июля. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече обсудят пути углубления экономического партнерства. Их встреча состоится 2 июля. Стороны обсудят создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщал, что Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

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