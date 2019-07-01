ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський сьогодні вирушить до Канади з робочим візитом

Новини » Політика    01.07.2019 - 11:55
Зеленський сьогодні вирушить до Канади з робочим візитом
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Візит президента в Канаду пройде з 1 по 3 липня

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Канади з робочим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

У ході візиту глава держави в Торонто візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

Також президент проведе зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, главою Міністерства закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту, а також представниками ділових кіл.

Крім того, у президента запранирована зустріч з українською громадою Канади.

Зазначимо, робочий візит президента України Володимира Зеленського пройде з 1 по 3 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони обговорять створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляв, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.

У Зеленського виключили повернення полонених за всяку ціну Зеленський посмертно нагородив Тимчука
Новини України Володимир ЗеленськийКанадарабочий визит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся