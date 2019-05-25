Зеленского пригласили в Канаду, - посол

Фото: Владимир Зеленский (www.president.gov.ua)

Зеленского пригласили посетить Канаду в день конференции по поддержке реформ в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Ващука, приглашение в Канаду было передано президенту Зеленскому во время телефонного разговора.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефонно, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - сообщил он.

Посол также отметил, что 2 июля в Канаде состоится конференция по поддержке реформ в Украине. Он добавил, что канадский премьер надеется на участие украинского президента.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания", - рассказал Ващук.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее, Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе, реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной.