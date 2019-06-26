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В Канаде назвали темы встречи Зеленского и Трюдо

Новости » Политика    26.06.2019 - 10:14
В Канаде назвали темы встречи Зеленского и Трюдо
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Трюдо отметил, что встреча состоится 2 июля 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, на встрече обсудят пути углубления экономического партнерства. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Трюдо отметил, что встреча состоится 2 июля 2019 года. Стороны обсудят создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах.

"У Канады и Украины историческая дружба, основанная на общих ценностях и крепких связях между людьми. Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой будет подтверждена приверженность Канады народу Украины, и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - говорится в заявлении.

Напомним, в АП вчера сообщили, что президент посетит с рабочим визитом Канаду.  Запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщала, что Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКанадаДжастин Трюдо
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