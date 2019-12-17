Зеленский прилетел в Баку на переговоры с президентом Азербайджана

Во вторник, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу Азербайджана Баку, где началась встреча с его коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

"Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана. После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский и Алиев сделают заявления для СМИ.

Ранее сообщалось, что подписанные соглашение, предположительно, будут направлены на углубление сотрудничества между странами в приоритетных сферах.

Напомним, недавно Зеленский был и официальными визитами в Эстонии и Литве. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на пресс-конференции с Зеленским призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против агрессии РФ.

Кроме этого сообщалось, что Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева.