Зеленский едет в Азербайджан

Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан
Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.
Вчера сообщалось, что Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева.
Напомним, недавно Зеленский был в Эстонии и Литве. Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на брифинге с Зеленским призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
В Литве украинский президент встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседою и спикером сеймасу Викторасом Пранцкетисом.
Отметим также, в сентябре президент Эстонии посетила Украину в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Эстонский лидер подчеркивала, что ее страна надеется на продолжение реформ в Украине новой властью и является большим сторонником сближения Украины с Европейским союзом.