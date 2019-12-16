Зеленский едет в Азербайджан

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Вчера сообщалось, что Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева.

Напомним, недавно Зеленский был в Эстонии и Литве. Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на брифинге с Зеленским призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.

В Литве украинский президент встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседою и спикером сеймасу Викторасом Пранцкетисом.

Отметим также, в сентябре президент Эстонии посетила Украину в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Эстонский лидер подчеркивала, что ее страна надеется на продолжение реформ в Украине новой властью и является большим сторонником сближения Украины с Европейским союзом.