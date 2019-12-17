Зеленський прилетів до Баку на переговори з президентом Азербайджану

У вівторок, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський прилетів до столиці Азербайджану Баку, де почалася зустріч з його колегою Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції президента Азербайджану.

"Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Азербайджану. Після завершення зустрічі пройдуть переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва. Також будуть підписані двосторонні документи", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський і Алієв зроблять заяви для ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що підписані угоди, ймовірно, будуть направлені на поглиблення співпраці між країнами в пріоритетних сферах.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський був і офіційними візитами в Естонії та Литві. Президент Естонії Керсті Кальюлайд на прес-конференції з Зеленським закликала міжнародну спільноту підтримати Україну в боротьбі проти агресії РФ.

Крім цього повідомлялося, що Україна депортувала в Азербайджан опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва.