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В Азербайджане заявили, что Украина депортировала оппозиционного блогера Исаева

Новости » Общество     15.12.2019 - 20:46
В Азербайджане заявили, что Украина депортировала оппозиционного блогера Исаева
Фото: Эльвин Исаев (radiosvoboda.org/)

Он был депортирован за нарушение иммиграционного законодательства Украины, сообщили в миграционной службе Азербайджана

Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Исаева арестовали на основании решения суда в Баку Исаева 14 декабря, однако по какой статье открыто дело против блогера - власти Азербайджана не сообщают.

"Эльвин Исаев, гражданин Азербайджанской Республики, 1980 года рождения, был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 года за нарушение иммиграционного законодательства Украины", - говорится в сообщении миграционной службы Азербайджана.

Как сообщалось, Исаев жил в России с 1998 года, он получил гражданство в 2001 году. В августе 2019 года Исаева задержали, впоследствии суд в Санкт-Петербурге принял решение о выдворении блогера из России и лишил его гражданства России, признав паспорт недействительным (через некоторое время это решение было отменено). Семья Исаева связывала его задержание в России и судебное решение с публикациями в блоге. В них он критиковал руководство Азербайджана, называл президента Ильхама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

Напомним, в 2018 году на президентских выборах в Азербайджане четвертый раз подряд победил действующий президент страны Ильхам Алиев.

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