ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский призывает ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:34
Зеленский призывает ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призывает ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях

Президент Украины Владимир Зеленский призывает в областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта. Об этом он заявил в видеообращении.

Как отметил президент, в Украине зафиксированы 5 случаев коронавируса.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта", - заявил он.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента сегодня было заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касалось распространения коронавируса.

Как писало издание, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

Отметим, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавируса.

В Украине ограничат все внутренние пассажирские перевозки Зеленский: в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус
Новости Украины Владимир Зеленскийчрезвычайное положениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь