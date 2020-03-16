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Зеленський наказав заборонити роботу метрополітенів

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:37
Зеленський наказав заборонити роботу метрополітенів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, міські перевезення можуть здійснюватися у маршрутних таксі

Президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна.

Заборонити роботу метрополітену Зеленський закликає з 00:00 18 березня. При цьому президент зазначив, що міські перевезення можуть здійснюватися в маршрутних таксі і до 20 осіб в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

"Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявив Зеленский.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.

Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 16 березня 2020 р.

Також президент дав розпорядження обмежити міжміські та міжобласні залізничні, авіа та автобусні перевезення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликає в областях, де були підтверджені випадки коронавірусу - у Чернівецькій та Житомирській - запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

В Офісі президента сьогодні було засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

16 березня в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

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