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В Украине ограничат все внутренние пассажирские перевозки

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:33
В Украине ограничат все внутренние пассажирские перевозки
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ограничения вступят в силу с 12:00 18 марта

В Украине с 18 марта в связи с пандемией коронавируса ограничат междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом в своем видеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретит железнодорожное, авиа- и автобусное сообщение, а также междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

При этом городские перевозки могут осуществляться в режиме не более 10 человек в маршрутках и не более 20 человек автобусах, трамваях и троллейбусах.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України.

Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

Напомним, ранее Зеленский призвал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях, где ранее были выявлены случаи коронавируса.

До этого он призвал ужесточить карантин по всей стране. Ожидается, что уже с завтрашнего дня все учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе и другие заведения общественного питания и развлечений будут закрыты для посетителей.

Кроме того, в городах Украины, где есть метрополитены, будет запрещена их работа. Ожидается, что данные меры будут препятствовать распространению коронавируса.

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