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Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания", - рассказал источник изданию.

Известно, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

"Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - информирует издание источник.

Предыстория

Напомним, вчера в Генштабе заявили о норме, которой военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины, а только по разрешению.

Позже у Залужного заявили, что речь идет только о тех, кто меняет место регистрации. Однако впоследствии в Генштабе сказали, что речь идет о передвижении между областями.

После чего в Верховную раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.

Сам же президент Владимир Зеленский резко отреагировал на этот запрет и поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по стране для военнообязанных.

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Владимир ЗеленскийГенштаб ВСУмобилизация в УкраинеВалерий Залужный