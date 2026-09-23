ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський пригрозив Росії "генералом Морозом": "Це станеться вже цієї зими"

21:53 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Зеленський пригрозив Росії "генералом Морозом": "Це станеться вже цієї зими" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Цієї зими погодний фактор може зіграти проти Росії, якщо вона продовжить удари по українській енергетиці та системах опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, російська сторона може розраховувати на так званого "генерала Мороза". Так називають складні погодні умови, зокрема сильні морози та холод, які в різні періоди історії створювали додаткові труднощі для армій, що воювали на території Росії.

Президент зазначив, що російські чиновники навряд чи могли уявити сценарій, за якого цей фактор одного дня зіграє проти самої Росії.

"Жоден із російських чиновників не міг уявити, що "генерал Мороз", який століттями воював на боці Росії, одного дня перейде на бік тих, хто від неї захищається", - заявив Зеленський.

Він пояснив, що такий сценарій може реалізуватися вже найближчої зими. Водночас його умова безпосередньо пов'язана з російськими ударами по українській енергетичній інфраструктурі та системі опалення.

"Ми зробимо так, щоб це сталося вже цієї зими, якщо Росія продовжить атакувати нашу енергетику та опалення", - сказав президент.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною. Йдеться про можливе обмежене припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий погодитися на такий формат. Україна готова припинити удари по російських енергооб'єктах, якщо Москва також зупинить атаки на українську енергетику.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Війна Росії проти України
Новини
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом