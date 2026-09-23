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Рубіо: Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною

18:17 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Рубіо: Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною Фото: Державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, яке містить і обмежене припинення взаємних ударів по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі телеканалу OAN.

Росія зацікавлена у перемир'ї

Рубіо заявив про готовність РФ на часткове припинення вогню після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Україна та РФ зацікавлені у досягненні певного обмеженого перемир'я, яке б включало питання енергетики", - каже він.

Політик також зазначив, що президент України Володимир Зеленський публічно говорив про готовність України до таких домовленостей.

Держсекретар визнав, що домовитися буде непросто. Проте, за його словами, таке перемир’я могло б частково знизити глобальну напруженість.

Раніше РБК-Україна писало, що у Нью-Йорку 23 вересня пройшла зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова і державного секретаря США Марко Рубіо.

Крім того, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися у Нью-Йорку 22 вересня. Лідери обговорювали, зокрема, умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

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