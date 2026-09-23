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Зеленский пригрозил России "генералом Морозом": "Это случится уже этой зимой"

21:53 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский пригрозил России "генералом Морозом": "Это случится уже этой зимой" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Этой зимой погодный фактор может сыграть против России, если она продолжит удары по украинской энергетике и системам отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступая на Генассамблее ООН.

По словам Зеленского, российская сторона может рассчитывать на так называемого "генерала Мороза". Так называют сложные погодные условия, в частности, сильные морозы и холод, которые в разные периоды истории создавали дополнительные трудности для воевавших на территории России армий.

Президент отметил, что российские чиновники вряд ли могли вообразить сценарий, при котором этот фактор однажды сыграет против самой России.

"Ни один из российских чиновников не мог представить, что "генерал Мороз", веками воевавший на стороне России, однажды перейдет на сторону тех, кто от нее защищается", - заявил Зеленский.

Он пояснил, что такой сценарий может реализоваться уже в ближайшую зиму. В то же время, его условие напрямую связано с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре и системе отопления.

"Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление", – сказал президент.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной. Речь идет о возможном ограниченном прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов согласиться на такой формат. Украина готова приостановить удары по российским энергообъектам, если Москва также остановит атаки на украинскую энергетику.

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