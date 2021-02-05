Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

Об этом говорилось в видеообращении главы государства, которое распространили в Facebook.

По словам Зеленского, те, кто ведет бизнес с ОРДЛО, представляют угрозу для Украины.

"Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - сказал он.

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський детально пояснив, чому ввів у дію рішення РНБО, згідно з... Posted by Офіс Президента України on Friday, February 5, 2021

Напомним, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируется за счет средств бизнеса на территории так называемой "ДНР".

Как писало РБК-Украина, недавно Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Источники РБК-Украина рассказали, что эти телеканалы финансируются за счет бизнеса Козака на оккупированной территории.

Однако в Совете нацбезопасности и обороны назвали домыслами информацию о бизнесе Козака в ОРДЛО.