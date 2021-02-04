Ряд украинских СМИ финансируется деньгами из "ДНР", - Аваков

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ряд украинских средств массовой информации финансируются Россией. В частности, используются деньги, заработанные на территории так называемой "ДНР".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Право на владу".

По словам Авакова, ситуация с российским финансированием украинских СМИ является недопустимой.

"С помощью денег, заработанных, в том числе на территории "ДНР", финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государства-агрессора", - подчеркнул он.

Однако министр не рассказал, о каких именно украинских изданиях идет речь.

Напомним, 2 февраля в Украине наложили санкции на три телеканала соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака. Санкции наложили на телеканалы ZIK, NewsOne и 112.

Источники РБК-Украина рассказали, что вышеуказанные телеканалы финансируются за счет бизнеса Козака на оккупированной территории. Он якобы причастен к компании "Торговый дом "Донский уголь", которая занимается поставками угля.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал предположениями информацию о бизнес Козака в ОРДЛО.