Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з ОРДЛО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися з тими, хто веде бізнес з окупованими територіями. Він пообіцяв нейтралізувати такі загрози законними способами.

Про це йшлося у відеозвернення глави держави, яке поширили у Facebook.

За словами Зеленського, ті, хто веде бізнес з ОРДЛО, представляють загрозу для України.

"Всі ті, для кого бізнес з окупованими територіями є нормою, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями на цих територіях є нормою, представляють загрозу для України, а значить країна буде з ними боротися. І це теж норма. Я як президент зобов'язаний і буду діяти будь-якими законними способами для нейтралізації подібних загроз", - сказав він.

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський детально пояснив, чому ввів у дію рішення РНБО, згідно з... Posted by Офіс Президента України on Friday, February 5, 2021

Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансується коштом бізнесу на території так званої "ДНР".

Як писало РБК-Україна, нещодавно Зеленський ввів санкції проти Тараса Козака та його телеканалів 112, ZIK та NewsOne. Джерела РБК-Україна розповіли, що ці телеканали фінансуються коштом бізнесу Козака на окупованій території.

Однак в Раді нацбезпеки і оборони назвали припущеннями інформацію про бізнес Козака в ОРДЛО.