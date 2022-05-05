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Зеленский пригласил Штайнмайера и правительство Германии в Украину, - Bild

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Киев, Четверг 05 мая 2022 16:26
Зеленский пригласил Штайнмайера и правительство Германии в Украину, - Bild Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Он также пригласил посетить Киев правительство Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Зеленский сердечно пригласил главу государства Штайнмайера, и все правительство Германии посетить Киев. Это означает и канцлера Шольца", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Штайнмайер позвонил Зеленскому. Они беседовали около четырех часов.

Накануне президент Штайнмайер подтвердил готовность к разговору Зеленским.

Кроме того, в Германии разгорелся скандал после отказа Украины принять Штайнмайера. Берлин потребовал от Киева извинений.

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