Зеленский пригласил Штайнмайера и правительство Германии в Украину, - Bild
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину. Он также пригласил посетить Киев правительство Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Зеленский сердечно пригласил главу государства Штайнмайера, и все правительство Германии посетить Киев. Это означает и канцлера Шольца", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Штайнмайер позвонил Зеленскому. Они беседовали около четырех часов.
Накануне президент Штайнмайер подтвердил готовность к разговору Зеленским.
Кроме того, в Германии разгорелся скандал после отказа Украины принять Штайнмайера. Берлин потребовал от Киева извинений.
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