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Оставили прошлое позади. Штайнмайер позвонил Зеленскому

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Берлин, Четверг 05 мая 2022 15:42
Оставили прошлое позади. Штайнмайер позвонил Зеленскому Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня позвонил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. Лидеры беседовали около четверти часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - цитирует немецкое издание пресс-секретаря президента Украины.

Отмечается, что в ходе беседы президент Германии выразил солидарность Украине в противостоянии с российской агрессии. В канцелярии Штайнмайера изданию заявили, что по итогам разговора лидеры договорились оставаться в тесном контакте.

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Сегодняшний телефонный разговор Зеленского и Штайнмайера подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он пообещал позже раскрыть детали беседы, добавив, что Германия остается сильным союзником Украины.

"Могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины - бесполезна", - уточнил он.

Зеленский назвал беседу со Штайнмайером конструктивной. Глава государства отметил, что сообщил своему немецкому коллеге о ситуации на фронте и критическом положении дел в Мариуполе.

"Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне Штайнмайер подтвердил готовность к разговору Зеленским.

Отметим, ранее в Германии разгорелся скандал после отказа Украины принять Штайнмайера. Берлин потребовал от Киева извинений.

Как сообщало РБК-Украина, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца за косвенный отказ ехать в Киев.

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