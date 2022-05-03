В Германии потребовали извинений от Украины из-за Штайнмайера

Глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала извинений от Украины из-за отказа в приеме президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление Funke.

По ее словам, Украина не пригласила Штайнмайера и поэтому не смогла дождаться приезда в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Может быть, уважаемый господин Мельник (Андрей, посол Украины в Берлине,- ред.), просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера, - сказала она. - Это тоже возможно и было бы очень здорово".