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Зеленський запросив Штайнмаєра і уряд Німеччини в Україну, - Bild

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Київ, Четвер 05 травня 2022 16:26
Зеленський запросив Штайнмаєра і уряд Німеччини в Україну, - Bild Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови запросив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну. Він також запросив відвідати Київ уряд Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Зеленський сердечно запросив главу держави Штайнмаєра, і весь уряд Німеччини відвідати Київ. Це означає І канцлера Шольца", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Штайнмайер подзвонив Зеленському. Вони розмовляли близько чотирьох годин.

Напередодні президент Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови Зеленським.

Крім того, у Німеччині розгорівся скандал після відмови України прийняти Штайнмаєра. Берлін зажадав від Києва вибачень.

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