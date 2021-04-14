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Зеленский пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. В ходе разговора президент Украины пригласил японского премьера присоединиться к Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора Зеленский также проинформировал Суга об обострении ситуации с безопасностью на востоке Украины и увеличении концентрации российских войск у украинской границы.

"Есихидэ Суга заверил, что японская сторона внимательно следит за развитием событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине", - сообщили в ОП.

Кроме этого стороны обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в Киеве.

"Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы", - отметили в Офисе президента.

Отметим, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Он должен пройти в Киеве. Сейчас данную инициативу уже поддержали более десяти стран мира.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные направления работы Крымской платформы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКрымЯпония
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