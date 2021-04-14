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Зеленський запросив Японію приєднатися до Кримської платформі

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. У ході розмови президент України запросив японського прем'єра приєднатися до Кримської платформі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час розмови Зеленський також поінформував Суга про загострення ситуації з безпекою на сході України і збільшенні концентрації російських військ біля українського кордону.

"Йосіхіде Суга запевнив, що японська сторона уважно стежить за розвитком подій, і висловив всебічну підтримку Україні", - повідомили в ОП.

Крім цього, сторони обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в Києві.

"Президент України запросив прем'єр-міністра Японії приєднатися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності і до роботи саміту Кримської платформи", - зазначили в Офісі президента.

Відзначимо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Він повинен пройти в Києві. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад десяти країн світу.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України назвали основні напрямки роботи Кримської платформи.

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Новини України Володимир ЗеленськийКримЯпонія
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