Зеленський запросив Японію приєднатися до Кримської платформі

Під час розмови Зеленський також поінформував Суга про загострення ситуації з безпекою на сході України і збільшенні концентрації російських військ біля українського кордону.

"Йосіхіде Суга запевнив, що японська сторона уважно стежить за розвитком подій, і висловив всебічну підтримку Україні", - повідомили в ОП.

Крім цього, сторони обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в Києві.

"Президент України запросив прем'єр-міністра Японії приєднатися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності і до роботи саміту Кримської платформи", - зазначили в Офісі президента.