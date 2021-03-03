Крымская платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы, - МИД
Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию относительно деоккупации Крыма на международный уровень. Работу будут проводить по пяти ключевым направлениям.
По ее словам, Крымская платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы: политике непризнания попытки аннексии Крыма Россией, расширении и ужесточении международных санкций против России, международной безопасности, правах человека, воздействии оккупации на экономику и экологию.
Джапарова подчеркнула, что, работая с международными партнерами по этим направлениям, Украина сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.
"Важно понимать, что освобождение Крыма от российской оккупации - это не только вопрос справедливости. Это один из ключевых факторов восстановления стабильности мирового порядка и защиты общих ценностей, которые составляют фундамент для развития человечества", - добавила дипломат.
Ранее президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведение в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
Напомним, саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.