Зеленский придет на внеочередное заседание Рады, - Стефанчук

Президент будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время эфира программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, Зеленский сам ему сообщил о том, что придет в Раду.

"Ответ на вопрос: "Будет ли президент?" мне перед этим задали. Я буквально только что с ним связался. Он сказал: "Да, я буду". Это абсолютно нормально. Ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - заявил Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта. Внеочередное заседание будет посвященное "кадровым изменениям".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идея укрупнения министерств не улучшила работу Кабинета министров. Он также подчеркнул на необходимости вернуться к идеи министерства промышленной политики.

Кроме того, Корниенко отметил, что во время внеочередного заседания народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в правительстве заявил, что в Кабмине думают об усилении.