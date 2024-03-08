Зеленський прибув з візитом до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Туреччини Стамбулу. Увечері очікується його зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Al Ain Turkce.
Згідно з даними видання, літак із президентом України, а також його оточенням приземлився в аеропорту Стамбулу імені Ататюрка. Також його супроводжував міністр оборони Рустем Умєров.
Президента, а також його оточення, зустрів представник Міністерства закордонних справ Мехмет Захит Узун.
Зустріч Зеленського та його турецького колеги очікується о 18:00 за київським часом.
Головною темою зустрічі буде війна на території України. Зокрема сторони порушать питання відновлення дії угоди про зерновий коридор.
Додамо, що це другий візит президента до країни з початку повномасштабної війни. Востаннє він відвідував Туреччину 7 липня 2023 року.
Як розповідав Офісу президента, під час зустрічі лідерів країн, сторони порушать питання:
Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.
"Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", - розповів Офісу президента.
У тому ж числі, як писали Yahoo та The Guardian, однією з тем буде відповідно війна на території України. Анкара підтримує територіальну цілісність нашої країни.
"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - розповіло джерело виданням.
Зокрема сторони порушать питання навігаційної безпеки комерційних суден між Росією та Україною після того, як Москва вийшла з "зернової угоди".
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