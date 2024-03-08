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Зеленський прибув з візитом до Туреччини

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Туреччини Стамбулу. Увечері очікується його зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Al Ain Turkce.

Згідно з даними видання, літак із президентом України, а також його оточенням приземлився в аеропорту Стамбулу імені Ататюрка. Також його супроводжував міністр оборони Рустем Умєров. 

Президента, а також його оточення, зустрів представник Міністерства закордонних справ Мехмет Захит Узун. 

Зустріч Зеленського та його турецького колеги очікується о 18:00 за київським часом. 

Головною темою зустрічі буде війна на території України. Зокрема сторони порушать питання відновлення дії угоди про зерновий коридор. 

Додамо, що це другий візит президента до країни з початку повномасштабної війни. Востаннє він відвідував Туреччину 7 липня 2023 року.

Чого очікувати від візиту Зеленського до Туреччини 

Як розповідав Офісу президента, під час зустрічі лідерів країн, сторони порушать питання

  • формули миру; 
  • саміту миру; 
  • судноплавства у Чорному морі; 
  • продовольчої стабільності; 
  • звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

"Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", - розповів Офісу президента. 

У тому ж числі, як писали Yahoo та The Guardian, однією з тем буде відповідно війна на території України. Анкара підтримує територіальну цілісність нашої країни

"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - розповіло джерело виданням.

Зокрема сторони порушать питання навігаційної безпеки комерційних суден між Росією та Україною після того, як Москва вийшла з "зернової угоди". 

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Володимир ЗеленськийТурция