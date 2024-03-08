Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Согласно данным издания, самолет с президентом Украины, а также его окружением приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Также его сопровождал министр обороны Рустем Умеров.

Президента, а также его окружение, встречал представитель Министерства иностранных дел Мехмет Захит Узун.

Встреча Зеленского и его турецкого коллеги ожидается в 18:00 по киевскому времени.

Главной темой встречи будет война на территории Украины. В частности стороны поднимут вопрос возобновления действия соглашения о зерновом коридоре.

Добавим, что это второй визит президента в страну с начала полномасштабной войны. Последний раз он посещал Турцию 7 июля 2023 года.

Чего ожидать от визита Зеленского в Турцию

Как рассказывал Офиса президента, во время встречи лидеров стран, стороны поднимут вопросы:

формулы мира;

саммита мира;

судоходства в Черном море;

продовольственной стабильности;

освобождения украинских пленных и политических заключенных.

Также отдельное внимание будет сосредоточено на совместных проектах в оборонно-промышленной сфере.

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", - рассказал Офиса президента.

В том же числе, как писали Yahoo и The Guardian, одной из тем будет соответственно война на территории Украины. Анкара поддерживает территориальную целостность нашей страны.

"Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров", - рассказал источник изданиям.

В частности стороны поднимут вопрос навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после того, как Москва вышла из "зернового соглашения".