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У Туреччині розкрили деталі майбутніх переговорів Зеленського та Ердогана

Анкара, П'ятниця 08 березня 2024 11:14
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У Туреччині розкрили деталі майбутніх переговорів Зеленського та Ердогана Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський та турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган проведуть переговори сьогодні, 8 березня. Вони обговорять війну та безпеку суден у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo та The Guardian.

Як передають ЗМІ, переговори Зеленського та Ердогана заплановані на 18:00 за київським часом. Поки невідомо, чи буде спільна пресконференція.

Дипломатичні джерела у Туреччині розповіли ЗМІ, що темою переговорів двох лідерів буде війна РФ проти України, а Анкара підкреслить, що підтримує територіальну цілісність України.

"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - сказало джерело.

Також сторони обговорять нове положення про навігаційну безпеку комерційних суден між Росією та Україною після того, як Москва вийшла з "зернової угоди".

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, вчора турецькі ЗМІ повідомляли, що український президент Володимир Зеленський приїде до Туреччини 8 березня.

Сьогодні Офіс президента підтвердив, що Володимир Зеленський відвідає Туреччину та зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, глава держави відвідає верфі, де йде будівництво корветів для ВМС України, та зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

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