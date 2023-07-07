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Зеленський прибув до Туреччини та розкрив плани візиту

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П'ятниця 07 липня 2023 20:19
Зеленський прибув до Туреччини та розкрив плани візиту Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини у рамках свого турне країнами Європи. Зокрема, він планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відновлення України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський.

Турне президента України

Нагадаємо, останні кілька днів президент Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Європи в рамках нового турне.

Глава держави вже побував у Болгарії, де провів переговори з прем'єром Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радєвим.

Також він прилітав і до Чехії. Там він зустрічався та проводив пресконференцію з президентом Петром Павелом.

Глава української держави був у Словаччині. Він провів переговори з президентом Зузаною Чапутовою та домовився про нові військові постачання для нашої країни.

Детальніше про турне Зеленського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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