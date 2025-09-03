Зеленський прибув з візитом до Данії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 вересня, прибув до Данії, де проведе ряд зустрічей та переговорів з різними делегаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.DK .

За інформацією видання, літак Зеленського приземлився у аеропорті Копенгагена Каструп. Після посадки глава держави пересів у гелікоптер збройних сил Данії та направився на зустріч з представниками країн Північної Європи.

Повідомляється, що саміт пройде у резиденції прем'єр-міністра країни Метте Фредеріксен, що розташована північніше Копенгагена.

Президент України також вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії. За даними ЗМІ, на зустріч разом із Зеленським прибула і значна частина його команди.

За словами прес-секретаря президента Сергія Никифорова, глава держави у Данії сьогодні проведе переговори з лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic 8).