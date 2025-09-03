Зеленський прибув з візитом до Данії
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 вересня, прибув до Данії, де проведе ряд зустрічей та переговорів з різними делегаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.DK.
За інформацією видання, літак Зеленського приземлився у аеропорті Копенгагена Каструп. Після посадки глава держави пересів у гелікоптер збройних сил Данії та направився на зустріч з представниками країн Північної Європи.
Повідомляється, що саміт пройде у резиденції прем'єр-міністра країни Метте Фредеріксен, що розташована північніше Копенгагена.
Президент України також вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії. За даними ЗМІ, на зустріч разом із Зеленським прибула і значна частина його команди.
За словами прес-секретаря президента Сергія Никифорова, глава держави у Данії сьогодні проведе переговори з лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic 8).
Візит Зеленського до Європи
Нагадаємо, раніше раніше Financial Times повідомило, що лідери низки європейських країн зустрінуться в Парижі в четвер, 4 вересня, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Серед них – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші.
Згодом стало відомо, що президент України зустрінеться з європейськими лідерами в четвер, 4 вересня, у Парижі.
Окрім того, сьогодні зранку, 3 вересня, Зеленський повідомив, що у найближчі години відвідає Данію, де пройде саміт "Україна – держави Північної Європи та Балтії".
"Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат "Коаліції бажаючих" і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", - підкреслив президент України.