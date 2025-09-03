Зеленский прибыл с визитом в Данию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 сентября, прибыл в Данию, где проведет ряд встреч и переговоров с различными делегациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.DK .

По информации издания, самолет Зеленского приземлился в аэропорту Копенгагена Каструп. После посадки глава государства пересел в вертолет вооруженных сил Дании и направился на встречу с представителями стран Северной Европы.

Сообщается, что саммит пройдет в резиденции премьер-министра страны Метте Фредериксен, расположенной севернее Копенгагена.

Президент Украины также уже встретился с премьер-министром Дании. По данным СМИ, на встречу вместе с Зеленским прибыла и значительная часть его команды.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, глава государства в Дании сегодня проведет переговоры с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8).