Зеленский прибыл с визитом в Данию
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 сентября, прибыл в Данию, где проведет ряд встреч и переговоров с различными делегациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.DK.
По информации издания, самолет Зеленского приземлился в аэропорту Копенгагена Каструп. После посадки глава государства пересел в вертолет вооруженных сил Дании и направился на встречу с представителями стран Северной Европы.
Сообщается, что саммит пройдет в резиденции премьер-министра страны Метте Фредериксен, расположенной севернее Копенгагена.
Президент Украины также уже встретился с премьер-министром Дании. По данным СМИ, на встречу вместе с Зеленским прибыла и значительная часть его команды.
По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, глава государства в Дании сегодня проведет переговоры с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8).
Визит Зеленского в Европу
Напомним, ранее ранее Financial Times сообщило, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.
Впоследствии стало известно, что президент Украины встретится с европейскими лидерами в четверг, 4 сентября, в Париже.
Кроме того, сегодня утром, 3 сентября, Зеленский сообщил, что в ближайшие часы посетит Данию, где пройдет саммит "Украина - государства Северной Европы и Балтии".
"Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат "Коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", - подчеркнул президент Украины.