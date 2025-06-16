Зеленський прибув з візитом до австрійського Відня

Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Відня. Перед цим в Офісі президента (ОП) анонсували низку міжнародних зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття Володимира Зеленського та Першої леді України Олени Зеленської до резиденції президента Австрії.

Біля президентської канцелярії президента та першу леді України урочисто зустрів федеральний президент Александер Ван дер Беллен - з військовими почестями та спільною фотосесією. Міжнародні зустрічі Сьогодні, 16 червня, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Зеленського очікують чимало міжнародних зустрічей, під час яких порушуватимуться питання: оборонної підтримки України;

санкцій;

економічної співпраці;

інвестиції в український військово-промисловий комплекс (ВПК). Водночас Heute писало про візит Зеленського до Відня. Згідно з даними видання, президент зустрінеться з: Александром Ван дер Белленом;

федеральним канцлером Крістіаном Штоккером;

міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер й іншими неназваними міністрами. Тим часом Axios також стверджує, що президент України зустрінеться на полях саміту G7 з головою Білого дому Дональдом Трампом.