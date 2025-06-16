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Зеленский прибыл с визитом в австрийскую Вену

Понедельник 16 июня 2025 14:30
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Зеленский прибыл с визитом в австрийскую Вену Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Вену. Перед этим в Офисе президента (ОП) анонсировали ряд международных встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия Владимира Зеленского и Первой леди Украины Елены Зеленской в резиденцию президента Австрии.

Возле президентской канцелярии президента и первую леди Украины торжественно встретил федеральный президент Александер Ван дер Беллен - с воинскими почестями и совместной фотосессией.

Международные встречи

Сегодня, 16 июня, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Зеленского ожидают немало международных встреч, во время которых будут подниматься вопросы:

  • оборонной поддержки Украины;
  • санкций;
  • экономического сотрудничества;
  • инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

В то же время Heute писало о визите Зеленского в Вену. Согласно данным издания, президент встретится с:

  • Александром Ван дер Белленом;
  • федеральным канцлером Кристианом Штоккером;
  • министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.

Между тем Axios также утверждает, что президент Украины встретится на полях саммита G7 с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Австрия Вена Владимир Зеленский
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