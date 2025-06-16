Зеленский прибыл с визитом в австрийскую Вену
Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Вену. Перед этим в Офисе президента (ОП) анонсировали ряд международных встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия Владимира Зеленского и Первой леди Украины Елены Зеленской в резиденцию президента Австрии.
Возле президентской канцелярии президента и первую леди Украины торжественно встретил федеральный президент Александер Ван дер Беллен - с воинскими почестями и совместной фотосессией.
Международные встречи
Сегодня, 16 июня, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Зеленского ожидают немало международных встреч, во время которых будут подниматься вопросы:
- оборонной поддержки Украины;
- санкций;
- экономического сотрудничества;
- инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).
В то же время Heute писало о визите Зеленского в Вену. Согласно данным издания, президент встретится с:
- Александром Ван дер Белленом;
- федеральным канцлером Кристианом Штоккером;
- министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.
Между тем Axios также утверждает, что президент Украины встретится на полях саммита G7 с главой Белого дома Дональдом Трампом.
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