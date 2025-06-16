Зеленский прибыл с визитом в австрийскую Вену

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Вену. Перед этим в Офисе президента (ОП) анонсировали ряд международных встреч .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия Владимира Зеленского и Первой леди Украины Елены Зеленской в резиденцию президента Австрии.

Возле президентской канцелярии президента и первую леди Украины торжественно встретил федеральный президент Александер Ван дер Беллен - с воинскими почестями и совместной фотосессией.

Международные встречи

Сегодня, 16 июня, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Зеленского ожидают немало международных встреч, во время которых будут подниматься вопросы:

оборонной поддержки Украины;

санкций;

экономического сотрудничества;

инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

В то же время Heute писало о визите Зеленского в Вену. Согласно данным издания, президент встретится с:

Александром Ван дер Белленом;

федеральным канцлером Кристианом Штоккером;

министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.

Между тем Axios также утверждает, что президент Украины встретится на полях саммита G7 с главой Белого дома Дональдом Трампом.