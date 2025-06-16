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Трамп зустрінеться із Зеленським на полях саміту G7, - ЗМІ

Понеділок 16 червня 2025 08:25
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Трамп зустрінеться із Зеленським на полях саміту G7, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України й Дональд Трамп, президент США (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп зустрінуться під час саміту G7. Остання їх зустріч відбулась ще під час похорону Папи Франциска у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Вчора, 15 червня, неназваний представник Білого дому повідомив, що Трамп зустрінеться із Зеленським, прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум під час саміту G7.

Чого очікувати від G7

Зустріч відбудеться на тлі війни між Ізраїлем та Іраном, в той час, як пише Axios, коли Сполучені Штати Америки (США) стикаються з поглибленими розбіжностями з іншими союзниками щодо Сектора Гази, повномасштабної війни в Україні та американських мит.

51-й саміт проходитиме з неділі по вівторок у віддаленому курортному містечку Кананаскіс західної провінції Альберта. Це містечко приймало G8 у 2002-му.

До G7 входять лідери США, Канади, Франції, Італії, Японії, Німеччини та Британії. Також на засіданні можуть бути присутні:

  • представники Європейського союзу (ЄС);
  • інші лідери країн, які не входять до G7, але були запрошені Карні.

Також на саміті вперше візьмуть участь:

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем'єр-міністр Британії Кір Стармер;
  • голова японського уряду Шігеру Ісіба.

"Трамп відвідує Канаду після того, як неодноразово погрожував суверенітету північного сусіда. Протягом кількох місяців він висловлював зацікавленість в анексії Канади і втягнув союзну країну в тарифну війну", - розповідає Axios.

Детальніше про те, чого очікувати від саміту G7 - у матеріалі РБК-Україна.

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